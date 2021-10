Andreje Babiše jako prezidentského kandidáta by uvítala čtvrtina Čechů. Ukazuje to průzkum Medianu pro Český rozhlas, ve kterém odpovídalo 1 027 lidí. Babiše by podpořili zejména voliči Hnutí ANO a lidé se základním vzděláním. Naopak dvě třetiny lidí by současného premiéra nepodpořilo. Proti jsou především voliči koalicí SPOLU a Pirátů se Starosty, ale také obyvatelé velkých měst, mladí lidé a lidé s vysokoškolským vzděláním.