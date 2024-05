Průzkum: Každá generace očekává jiný benefit, mladší chtějí více volnosti

Každá generace zaměstnanců očekává od zaměstnavatelů jiné benefity, ti mladší chtějí více volnosti, zatímco starší preferují dorovnání platu v nemoci a příspěvky na penzijní produkty. Vyplývá to z průzkumu, které novinářům představil generální ředitel společnosti Pluxee ČR Daniel Čapek. Průzkum se konal v dubnu mezi 300 zaměstnanců a 200 zaměstnavatelů.

Pětina firem objem benefitů snížila. Důvodem jsou hlavně administrativní dopady daňového balíčku, řekl Čapek. Firmy podle něj výrazně přeceňují spokojenost zaměstnanců s benefity. Vysoký úspěch má podle průzkumu u zaměstnanců nabídka na využívání delší dovolené než minimum podle zákona, časová flexibilita a práce z domova. Práce z domova se pro mnoho zaměstnanců stala standardem v době pandemie covidu-19 a rádi by v tom pokračovali. Část zaměstnavatelů se ale snaží dostat lidi zpět na pracoviště.

Dorovnání platu v nemoci dostává jedno procento zaměstnanců, ale chtělo by ho 30 procent z nich. Nejvíce o něj stojí lidé ve věku nad 45 let. "Starší lidé si více připouští možnost pracovní neschopnosti, a proto by ocenili ze strany zaměstnavatele tuto 'pojistku'. Je to zajímavý trend, protože krátce po pandemii tento benefit chtěly všechny generace podobně. Teď už ale pro mladší generace není dorovnání platu v nemoci tak atraktivní,“ řekla Machová.