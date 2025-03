Průzkum: Mobilní telefon ve škole by zakázalo 73 procent učitelů českých ZŠ

Zakázat ve školách mobilní telefony chce 73 procent českých učitelů základních škol, proti je asi pětina. Vyplývá to z průzkumu který mezi učiteli uskutečnil vydavatel učitelských průkazů ITIC, společnost GTS Alive. Naopak umělou inteligenci ve výuce či při přípravě využívá 56 procent učitelů středních a základních škol, na Slovensku je to 29 procent. Společnost GTS Alive o tom informovala v tiskové zprávě. Průzkum se konal v listopadu a prosinci loňského roku mezi 2393 učiteli základních a středních škol v Česku a na Slovensku. Například Francie zakázala žákům základních a středních škol používat telefony v prostorách školy už v roce 2018. Norsko nedávno oznámilo zavedení minimální věkové hranice 15 let pro užívání sociálních sítí. Používání mobilních telefonů ve školách i školních družinách se chystá zakázat například i dánská vláda.

Průzkum se zaměřil i na spokojenost učitelů s vedením škol. Podle téměř dvou třetin z nich vede ředitel či ředitelka danou školu kvalitně. Opačný názor má necelá pětina, zbytek respondentů uvedlo, že neví.

S tvrzením, že žáci jsou v zásadě stejní, jako když chodili do školy oni sami, souhlasí pětina dotázaných učitelů, tři čtvrtiny si to nemyslí. "V souvislosti s některými incidenty z poslední doby jsme se v průzkumu také ptali na atmosféru ve třídách. Ta se podle téměř tří čtvrtin učitelů v posledních letech proměnila k horšímu včetně disciplíny a motivace žáků. Roli v tom sehrává zhoršené psychické zdraví dětí, které za problém považuje 80 procent pedagogů. Polovina učitelů také ještě na svých žácích pozoruje vliv uzavřených škol během covidu,“ řekl ředitel společnosti GTS Alive Radek Schich.