Průzkum: Podzimní dovolenou v ČR plánuje 51 procent Čechů, meziročně méně

Dovolenou v tuzemsku plánuje letos na podzim strávit 51 procent Čechů, meziročně o dva procentní body méně. Navštívit chtějí především Jihočeský a Jihomoravský kraj. Vyplývá to z průzkumu státní agentury CzechTourism, který na tiskové konferenci v Praze představil ředitel Jan Herget. Na pobyt v tuzemsku si podle něj Češi vyhradí průměrně osm dní, tedy stejně jako loni. Meziročně však vzrostla předpokládaná útrata za osobu, a to o 458 korun na 6371 korun. Na dovolené preferuje v Česku 57 procent dotázaných platit kartou, v zahraničí je to 46 procent, zjistil průzkum, kterého se letos v srpnu zúčastnilo 1000 respondentů. Například od pátku 29. září do neděle 1. října jsou zatím hotely v Česku obsazené z přibližně 53,1 procenta, řekl Herget. Celkově je podle něj obsazenost o víkendech v letošním září a říjnu meziročně vyšší o čtyři až šest procentních bodů. Na dovolené v tuzemsku se budou Češi nejčastěji věnovat pěší turistice, takovou odpověď zvolilo 86 procent z nich. Přibližně 34 procent respondentů zařadí kratší cyklistický výlet s rodinou a pětina vodní sporty. V zahraničí letos na podzim podle průzkumu CzechTourismu dovolenou volí 17 procent Čechů. Z útraty, kterou Češi předpokládají v průměrně výši 6371 korun na osobu, půjde 44 procent na ubytování.