Průzkum: Sněmovní volby by v lednu vyhrálo hnutí ANO, druzí by byli Piráti

Volby do Poslanecké sněmovny by letos v lednu vyhrálo hnutí ANO. Podle průzkumu agentury Median by získalo 31 a půl procenta hlasů. Na druhém místě by oproti většině předchozích průzkumů skončili Piráti, které by volilo třináct procent lidí. O procentní bod méně by pak měla třetí ODS. Čtvrtou nejsilnější stranou ve volbách by byla SPD se ziskem 10,5 procenta hlasů. Do Poslanecké sněmovny by se dostaly ještě dvě další strany nebo hnutí - Starostové, kterým by dalo hlas sedm procent voličů, a TOP 09 se ziskem 5,5 procenta. Výzkumu se ve druhé polovině ledna zúčastnilo víc než tisíc dospělých respondentů. Pod pětiprocentní hranicí, která je nutná pro vstup do sněmovny, by naopak znovu skončili komunisté se čtyřmi a půl procenty, nebo Sociální demokracie, která by získala ještě o půl procentního bodu méně. Vládní lidovce by podle průzkumu volila pouze tři procenta lidí, stejně jako uskupení Přísaha a PRO 2022.