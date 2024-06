Průzkum: Tři ze čtyř Čechů má zájem o zálohování PET lahví

Pro zavedení systému záloh na PET lahve a plechovky je 76 procent Čechů. Vysokou podporu má zálohování ve všech krajích. Vyplývá to z červnového průzkumu společnosti Ipsos. Lidé oceňují také opětovné používání zálohovaných obalů a motivaci k ekologičtějšímu chování. Největší podporu má zálohování u mladě generace. Výzkum byl proveden na vzorku 4247 respondentů, s minimálním zastoupením 300 respondentů v každém kraji.

Novela ministerstva životního prostředí má zavést v Česku čtyřkorunovou zálohu na PET obaly a konzervy a zřídit 11.000 míst pro jejich sběr. Do jejich shromažďování by se měly kromě obchodů zapojit například i čerpací stanice. Návrh novely je momentálně v legislativním procesu. Odpůrci však upozorňují na nutnost dopravy obalů do obchodů a s tím i spojené změny plánování nákupů, nároky na prostor sběrných míst a zachování tvaru nápojových obalů. Podnikatelé a obce proto navrhují tzv. digitální zálohový systém, který by využíval QR kódy.