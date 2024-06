Pouze 20 procent vytříděných plastových lahví skončí v recyklačních centrech

Co se děje s vaším odpadem poté, co jste ho vytřídili a poslušně odevzdali do místního kontejneru k recyklaci? České ministerstvo životního prostředí se to pokusilo zjistit prostřednictvím unikátního experimentu - alespoň pro jeden velmi specifický druh odpadu.

Na 100 PET lahví připevnilo sledovací zařízení a vložilo je do recyklačních kontejnerů na místech po celé zemi, aby zjistilo, kde po třech měsících skončí - a výsledky byly překvapivé.

„ S partnerem jsme nadšení třídiči odpadu a jsme hrdí na to, že nemusíme téměř nikdy vynášet směsný odpad, protože je ho tak málo. Organický odpad kompostujeme a vše ostatní pečlivě třídíme na papír, plast, sklo a kov.

Plastový odpad však stále tvoří největší část našeho tříděného odpadu, a to i přes naši snahu o jeho snížení. A tak pokaždé, když odnášíme plastový odpad do nejbližšího žlutého kontejneru v Praze, přemýšlíme: „Bude se to skutečně recyklovat?“, ptá se autorka článku z anglické sekce Radio Prague International Anna Fodor.

Proto byla samozřejmě velmi zvědavá na experiment ministerstva životního prostředí a datové společnosti Adastra Lab, při kterém bylo po celé republice očipováno 100 PET lahví a po dobu tří měsíců sledováno, kde skončí. Výsledky představilo ministerstvo minulý týden na tiskové konferenci.

V současné době se v Česku vytřídí 75 procent prodaných plastových PET lahví, ale níže uvedená procenta jsou myšlena z celkového počtu prodaných lahví, nikoli pouze z těch, které se dostanou do recyklačních kontejnerů.

"Po třech měsících bylo téměř 40 procent z nich v nějakém sběrném dvoře nebo třídírně a čekalo, co s nimi bude. Dvacet procent skončilo v recyklačních centrech, kde sice nemůžeme s jistotou říct, ale je velká pravděpodobnost, že materiál byl skutečně recyklován," sdělil ministr životního prostředí Petr Hladík:

Zatím to vypadá dobře - ale objevily se i méně pozitivní zjištění.

„ Bohužel 12 % lahví skončilo na skládce - ačkoli je nezákonné vyhazovat plasty, které byly vloženy do žlutých kontejnerů, na skládky. Některé svozové firmy však porušily české zákony a udělaly to."

A pak, když už jste si mysleli, že to nemůže být horší:

"Největším překvapením pro mě bylo, že 4 procenta skončila někde venku - přestože byla původně odložena do žlutých kontejnerů. Jeden skončil na soukromé zahradě, jeden na louce, jeden na benzinové pumpě. A ještě něco zajímavého - téměř 10 procent lahví bylo vyvezeno mimo Českou republiku, nejčastěji do Francie a na Slovensko, kde nevíme, co se s nimi stalo," uvedl ministr Hladík.

Řešením může být zálohový systém na PET lahve a plechovky

Podle ministerstva životního prostředí by systém záloh na lahve měl situaci výrazně zlepšit. Nejenže pak bude jisté, kolik lahví se na českém trhu skutečně prodá, ale také se snadno zjistí, kolik z těchto lahví se vrátí ve stavu, kdy je lze skutečně recyklovat a znovu použít v potravinářském průmyslu.

Průzkum ukázal, že do recyklačních center putuje 19,3 % PET lahví; 39,6 % PET lahví zůstává řadu měsíců v třídírnách odpadů nebo ve sběrných dvorech; 11,8 % PET lahví cestuje do míst specifikovaných jako skládka odpadů a skládka s dotřiďovací linkou; 4,3 % lahví končí na tzv. „jiných lokacích“.



Koneckonců výsledky z jiných zemí ukazují, že zavedení zálohového systému na plastové láhve výrazně zvyšuje šanci na jejich recyklaci, protože lidé je s větší pravděpodobností v první řadě odevzdají do recyklačních kontejnerů. Na sousedním Slovensku, které zavedlo zálohový systém v roce 2022, se jim podařilo během dvou let zvýšit podíl plastových lahví vytříděných k recyklaci z 60 na 92 procent.

Česko plánuje od roku 2026 zavést zálohový systém na PET lahve a kovové plechovky od nápojů. Ministerstvo životního prostředí však zdůrazňuje, že do té doby byste měli pokračovat v třídění odpadu, protože to je vždy první krok k tomu, abyste mu dali co největší šanci na recyklaci.