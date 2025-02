Průzkum: Vítězství Ukrajiny si přeje 44 procent Čechů

Vítězství Ukrajiny v rusko-ukrajinském konfliktu si přeje 44 procent Čechů. Větší podporu má Ukrajina v Polsku, kde ji podporuje 68 procent obyvatel. Na Slovensku si vítězství Ukrajinců přeje necelá třetina dotázaných. Vyplývá to z dotazníkového průzkumu, jehož výsledky k blížícímu se třetímu výročí začátku války na Ukrajině zveřejnila Středoevropská observatoř digitálních médií (CEDMO). Ruská invaze na Ukrajinu začala 24. února 2022.

Ruské vítězství v konfliktu si nejčastěji z těchto tří zemí přejí Slováci, tam takovou variantu podporuje 17 procent obyvatel. V Česku vyjádřilo Rusku podporu sedm procent dotázaných a v Polsku čtyři procenta. Ukončení války formou dočasného míru, aniž zvítězí jedna strana, v Česku podporují téměř dvě pětiny lidí, na Slovensku třetina a v Polsku pětina respondentů.

Průzkum se v Česku a na Slovensku ptal také na to, jakých scénářů vývoje rusko-ukrajinské války se lidé nejvíce obávají. Dotázaní nejčastěji vyjádřili obavy z toho, že konflikt potrvá mnoho let - v Česku to bylo 67 procent lidí a na Slovensku 71 procent. Asi 55 procent Čechů a tři pětiny Slováků se obává toho, že se konflikt rozšíří v otevřenou válku mezi Ruskem a NATO