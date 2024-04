Průzkum: Vládě a Sněmovně důvěřuje pětina lidí

Vládě Petra Fialy (ODS) důvěřuje jedna pětina lidí. Stejné množství populace věří také sněmovně. Vyplývá to z aktuálního průzkumu Centra pro výzkum veřejného mínění. Prezidentu Petru Pavlovi podle něj věří 54 procent obyvatel a Senátu 32 procent. Ve všech případech důvěra od konce minulého roku mírně vzrostla. Nejvyšší důvěře mezi ústavními institucemi se nadále těší starostové a obecní zastupitelstva. Fialův kabinet a dolní komora parlamentu vyšly z hodnocení nejhůře. Průzkumu, který probíhal od konce ledna do první třetiny března, se zůčastnilo tisíc lidí starších patnácti let.

Svou nespokojenost se současnou politickou situací vyjádřilo 65 procent veřejnosti. Deset procent je s ní stejně jako loni na podzim spokojeno a podíl lidí, kteří s ní nejsou ani spokojeni, ani nespokojeni, stoupl o tři body na 23 procent. Podle CVVM tak hodnocení politické situace zůstává výrazně horší než většinou bývalo v letech 2014 až 2020