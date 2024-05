Průzkum: Volby by vyhrálo ANO s 32 procenty, druhá ODS by měla 15,5 procenta

Volby do sněmovny by na přelomu dubna a května vyhrálo ANO s necelými 33 procenty hlasů. Ukazují to výsledky průzkumu agentury Kantar pro Českou televizi. Hnutí dál udržuje výrazný náskok před ostatními stranami, přesto podle analytiků v posledních dvou měsících oslabuje. Výsledky dalších stran a hnutí jsou stabilní. Druhá by v průzkumu skončila ODS s 15 a půl procenty, třetí Piráti s 11 procenty. Do sněmovny by se dál dostala i hnutí SPD a STAN a také TOP09.