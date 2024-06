Kantar: Volby by ovládlo ANO před ODS, TOP 09 a lidovci jsou pod pěti procenty

Sněmovní volby by nyní vyhrálo opoziční hnutí ANO s 34 procenty. Na druhém místě by se umístila s výrazným odstupem vládní ODS, které by dalo hlas 16 procent voličů. Z červnového modelu agentury Kantar CZ pro Českou televizi vyplývá, že do Sněmovny by se dostali ještě Piráti s devítiprocentní podporou, STAN s 9,5 procenta a hnutí SPD, kterému model přisoudil šest procent hlasů. Pod pětiprocentní hranicí nutnou pro zisk poslaneckých křesel zůstaly TOP 09 i KDU-ČSL. Z mimoparlamentních stran nejvíc posílila Přísaha s 4,5 procenta hlasů.

Pokud by vládní strany ODS, KDU-ČSL a TOP 09 stejně jako v posledních sněmovních volbách či nedávných evropských volbách utvořily koalici Spolu, získaly by 22,5 procenta hlasů.