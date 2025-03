STEM: ANO si pohoršilo, přesto dál výrazně vede

Hnutí ANO si za poslední týden pohoršilo, přesto by s 32,7 procenta vyhrálo volby do Sněmovny. Druhá koalice Spolu (ODS, TOP 09 a KDU-ČSL) si polepšila na 18,7 procenta, třetí zůstává STAN s 11,1 procenta. Vyplývá to z dnes zveřejněných výsledků volebního modelu agentury STEM pro televizi CNN Prima News. Do dolní komory by se podle volebního modelu dostala ještě Svoboda a přímá demokracie (SPD), Stačilo!, Motoristé sobě a Piráti. Pod pětiprocentní hranicí by skončili Svobodní, Přísaha a SOCDEM.

Volební průzkumy se podle STEM mohou v dalších týdnech změnit ve prospěch SPD, která v pátek oznámila, že bude v podzimních sněmovních volbách kandidovat společně se Svobodnými, Trikolorou a stranou Právo Respekt Odbornost (PRO). Aktuální průzkum vznikl před oznámením plánované spolupráce.