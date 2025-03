Median: Volby by v lednu vyhrálo ANO, Piráti by se těsně nedostali

Sněmovní volby by v lednu vyhrálo opoziční hnutí ANO s 33 procenty. Ukázal to průzkum agentury Median. Druhá by byla vládní koalice SPOLU se 17 procenty, třetí pak hnutí STAN 11 procenty. Piráti by se do Sněmovny těsně nedostali. Osm procent lidí by volilo Motoristy nebo hnutí SPD. Se 6 procenty by se do Parlamentu dostalo i Stačilo!. V průzkumu odpovídala během ledna víc než tisícovka lidí starších 18 let. ANO by ve Sněmovně obsadilo 79 křesel, koalice Spolu 41, STAN 27, Motoristé 20, SPD 19 a Stačilo! 14. Nynější koalice by tak měla 68 mandátů. Většinovou koalici by mohlo případně vytvořit ANO a Spolu či ANO a STAN. Další koalice by muselo tvořit tři a více stran.