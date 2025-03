Do Sněmovny by se podle STEM dostalo sedm subjektů, volby by vyhrálo ANO

Do Sněmovny by se v současné době dostalo sedm subjektů. Volby by vyhrálo hnutí ANO se ziskem 33,7 procenta hlasů. Druhá koalice Spolu by měla 17,3 procenta a třetí Starostové 10,6 procenta. Hnutí SPD by volilo 8,9 procenta lidí, což je jeho nejlepší výsledek od začátku roku. Přes potřebnou pětiprocentní hranici by se dostali i Piráti, Stačilo! a těsně také Motoristé. Vyplývá to z dnes zveřejněného volebního modelu agentury STEM pro CNN Prima News. ANO si pohoršilo zhruba o dva procentní body od minulého týdne, kdy dosáhlo na letošní nejlepší výsledek. Zisk Spolu zůstal od minulého týdne téměř beze změny. Je to ale slabší výsledek proti začátku roku, kdy se koalice pohybovala mezi 18 až 20 procenty.