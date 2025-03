Volby do Sněmovny by počátkem března vyhrálo hnutí ANO s 33,6 procenta před koalicí Spolu (ODS, TOP 09 a KDU-ČSL) s 16,2 procenta a hnutím STAN s 12,9 procenta. Vyplynulo to z volebního modelu agentury STEM pro televizi CNN Prima News. Spolu proti minulému týdnu oslabilo o 2,3 procentního bodu, podle STEM mohlo být důvodem i to, že se předsedkyně TOP 09 Markéta Pekarová Adamová rozhodla nekandidovat ve volbách. Do dolní komory by se podle modelu dostalo ještě SPD, Piráti, Stačilo! a nově i Motoristé sobě. Pod pětiprocentní hranicí by skončili Svobodní, Přísaha a sociální demokraté.