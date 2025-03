Volební model Medianu: ANO stále vede, ale Spolu začíná posilovat

Sněmovní volby by v únoru vyhrálo hnutí ANO. Připsalo by si hlasy 33,5 voličů. Koalice Spolu by získala 18,5 procenta, pro STAN by hlasovalo 10 procent voličské základny. Vyplývá to ze zveřejněných výsledků volebního modelu agentury Median. Do Sněmovny by se podle tohoto nejnovějšího průzkumu dostalo sedm stran a hnutí a to včetně Motoristů sobě, SPD, Pirátů a uskupení Stačilo! V porovnání s minulým průzkumem se preference ANO významně nezměnily. Naopak koalice Spolu si přilepšila o 1,5 procentního bodu. Starostové naopak jeden procentní bod ztratili.

Motoristé sobě by v únoru zůstali na osmi procentech, SPD oslabilo o jeden procentní bod na sedm procent. Model ještě nezohledňuje březnové memorandum o spolupráci mezi SPD, Svobodnými, Trikolorou a stranou PRO. Do Sněmovny by se dostalo i hnutí Stačilo! se ziskem 6,5 procenta. Preference Pirátů stouply z předchozích čtyř na šest procent, a v únoru by se tak Piráti znovu vrátili do Poslanecké sněmovny. Mimo brány Sněmovny nadále zůstává SOCDEM se ziskem 3,5 procenta. Trikoloře by dala hlas dvě procenta hlasujících.