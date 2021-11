Průzkum: Zhruba pětinu Čechů odrazují restrikce od zimní dovolené v tuzemsku

Od trávení zimní dovolené v tuzemsku 23 procent Čechů podle průzkumu státní agentury CzechTourism odrazují restrikce a další nařízení související s pandemií koronaviru. Kvůli nedostatku financí zimní pobyt v ČR neplánuje 26 procent turistů, 16 procent lidí se rozhodne až podle dalšího vývoje situace. Naopak 43 procent Čechů hodlá v tuzemsku zimní dovolenou strávit. Nejčastěji se na ní hodlají věnovat pěší turistice, lehčím procházkám s rodinou a sjezdovému lyžování. Výsledky listopadového průzkumu agentura CzechTourism zveřejnila v tiskové zprávě. Mezi další důvody, proč se Češi na zimní pobyt v tuzemsku nevydají patří to, že obvykle v tomto období na dovolenou nejezdí, obávají se nákazy nebo dávají přednost pobytům v zahraničí. Zimní dovolenou v cizině plánuje 27 procent Čechů, nejčastěji mladí mezi 18 a 30 lety a lidé s nejvyššími příjmy. Domácí turisté, kteří chystají zimní pobyt v ČR, nejčastěji podle průzkumu vyrazí do Olomouckého kraje, a to 24 procent z nich. Do Libereckého kraje plánuje vyjet 22 procent Čechů, 19 procent respondentů chce zimní dovolenou strávit v Královéhradeckém kraji.