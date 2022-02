První část amerického konvoje překročila hranice se Slovenskem

První část amerického vojenského konvoje překročila české hranice se Slovenskem, kam míří z Německa na cvičení. Do ČR zároveň rozdělena do menších skupin dorazila druhá část amerických vojáků s technikou. Většina z nich již v ranních hodinách přijela do stanového tábora v Rančířově na Jihlavsku. Odsud po odpočinku opět večer vyrazí na slovenské hranice. ČTK to řekla mluvčí generálního štábu Magdalena Dvořáková.

Americká armáda své jednotky přesunuje přes Českou republiku v rámci cvičení Saber Strike 2022, účastní se ho asi 1200 vojáků s 500 kusy techniky. Konvoj projíždí po českých silnicích od úterý v pěti částech. Většina přesunu se děje v nočních hodinách. Poslední vojáci by měli Česko opustit v úterý.