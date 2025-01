Rada VŠ hrozí ústavní stížnosti kvůli novele vysokoškolského zákona

Rada vysokých škol varuje, že v souvislosti s částmi novely vysokoškolského zákona, které se týkají změn postavení Národního akreditačního úřadu (NAÚ), může být podána stížnost Ústavnímu soudu. Ustanovení novely týkající se NAÚ vykazují podle členů Rady vysokých škol prvky, které už dříve označil Ústavní soud za protiprávní. Rada sama stížnost podat nemůže, chce proto pouze poukázat na riziko. Návrh novely vysokoškolského zákona po schválení Sněmovnou neuznal Senát.

Jeden z důvodů pro podání stížnosti je, že Národní akreditační úřad se rozpouští tak, aby ho vláda mohla ještě přeobsadit v době, kdy funkční období tohoto orgánu je delší než funkční období vlády. Funkční období předsedy Rady NAÚ a bývalého ministra školství Roberta Plagy (za ANO) by mělo trvat do roku 2028. Pokud by se návrh novely vysokoškolského zákona schválil, skončilo by jeho funkční období k polovině letošního roku. "Nekoncepčnost a unáhlenost řady řešení, na něž reprezentace vysokých škol dlouhodobě upozorňovaly, by tak ve svém důsledku mohly zásadním způsobem narušit stabilitu vysokoškolského prostředí a procesů souvisejících s budoucími rozhodnutími nové akreditační agentury," uvedla RVŠ ve svém ustanovení.