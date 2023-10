Mnoho vysokoškoláků podporuje studentskou stávku

Mnoho studentů vysokých škol podporuje studentskou stávku, která je plánovaná na úterý 17. října. Nejvíce se zapojí studenti humanitních a sociálněvědních fakult, kteří budou stávkovat zřejmě celý den. Předseda Studentské komory (SK) Rady vysokých škol (RVŠ) Michal Farník uvedl, že účelem výstražné stávky je poukázat na nízký rozpočet veřejných univerzit a na špatnou finanční situaci doktorandů.

Rozpočet pro vysoké školy zůstává pro příští rok stejný jako letos, tedy 30,9 miliard. Podle vedení ŘVŠ je to minimálně o 11 miliard méně, než by univerzity potřebovaly. První verzi zákona, která by měla zlepšit ekonomickou situaci vysokoškolského vzdělávání představilo ministerstvo školství v únoru. Návrh počítal s tím, že by se výše doktorandských stipendií odvíjela od minimální mzdy. Nyní stát přispívá doktorandům 11 250 korunami. Příprava se ale pozdržela novými náměty. Kvůli nízkým výdělkům protestovali někteří akademici už na jaře, protestů se tehdy zúčastnily tisíce lidí.