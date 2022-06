Rakušan: Až 77.000 uprchlíků z Ukrajiny si již v Česku našlo práci

Skoro 77.000 Ukrajinců, kteří museli do Česka uprchnout před ruskou invazí, si již našlo práci. Podle ministra vnitra Víta Rakušana (STAN) to svědčí o tom, že uprchlíci do Česka nepřicházejí zneužívat sociální systém, ale že zde chtějí žít. Rakušan to řekl na tiskové konferenci k mezinárodnímu dni uprchlíků. Podle odhadu úřadů nyní pobývá v Česku asi 280.000 až 300.000 uprchlíků, převážně žen s dětmi. Přesný počet běženců nelze určit, někteří z Česka odjíždějí do jiných zemí nebo se vracejí domů. Za téměř čtyři měsíce trvání války dostalo v Česku víza dočasné ochrany 378.104 uprchlíků z Ukrajiny.

Na příchozí z Ukrajiny nelze podle zmocněnkyně pro lidská práva Kláry Šimáčkové Laurenčíkové vždy uplatňovat stejná pravidla jako na české občany, protože doma často o všechno přišli, neznají život a jazyk v ČR a nemají zde zázemí. Podle Rakušana nyní začíná fungovat evropský jednotný informační systém, ve kterém bude možné hledat, zda uprchlík, který se zaregistroval v jednom ze států EU, reálně nežije v jiné zemi. K přehledu o tom, kde se uprchlíci nacházejí podle ministra pomohou i zápisy dětí do škol.