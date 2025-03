Rakušan podporuje českou účast v mírových sborech na Ukrajině

Česko by se mělo zapojit do společné aktivity evropských zemí a dalších spojenců, kteří uvažují o vytvoření mírových sborů, napsal dnes na síť X ministr vnitra Vít Rakušan (STAN). Reagoval tím na slova prezidenta Petra Pavla, který je přesvědčený o tom, že součástí mírových sil na Ukrajině by po uzavření dohody o míru měly být i české jednotky. Řekl to v rozhovoru s novinářem webu Jevropejska pravda. Předseda opozičního hnutí ANO Andrej Babiš s tím nesouhlasí, pro web Seznam Zprávy uvedl, že čeští vojáci jsou potřeba především doma.

Ministr životního prostředí Petr Hladík (KDU-ČSL) k tomu na CNN Prima News řekl, že čeští vojáci se už podíleli na řadě mírových misí a pokud by byli vysláni na Ukrajinu, muselo by to být v rámci mírových sil, případně výcviku. "V žádném případě ne na bojové linii, a až poté, co by byl uzavřený mír," řekl Hladík.

Europoslanec za Motoristy Filip Turek si myslí, že je předčasné o mírových misích mluvit. Podle něj to v současnosti "není na stole". "Máme problém uzavřít dočasné příměří, natož mírové dohody," řekl na CNN Prima News. Podle Turka je jediný, kdo může zajistit příměří a trvalý mír na Ukrajině, americký prezident Donald Trump.