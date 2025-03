Registr eTurista má být hotový nejpozději na konci května

Termín, kdy má být nejpozději hotový registr ubytovacích zařízení eTurista, se posunul z konce března na konec května letošního roku. Vyplývá to z dodatku ke smlouvě mezi ministerstvem pro místní rozvoj (MMR) a dodavatelskou společností InQool. Důvodem posunutí termínu je podle mluvčí MMR Karolíny Nové pomalejší schvalování příslušné novely zákona ve Sněmovně. Pokud novela do podzimních voleb Sněmovnou neprojde, systém budou moci hotely či penziony používat dobrovolně, řekla ČTK Nová. Novela zákona o některých podmínkách podnikání v cestovním ruchu, která systém eTurista zavádí, je nyní ve Sněmovně před druhým čtením. Firma InQool je přitom rovněž dodavatelem systému stavebního řízení, se kterým mají stavebníci a úředníci od počátku problémy. Hodnota smlouvy na zhotovení registru eTurista včetně vybraných provozních služeb a rozvoje činí 28,4 milionu korun bez DPH. "Tento návrh jsme zařadili mezi prioritní, proto by měl být zajištěn hladký průchod Sněmovnou," uvedla Nová. "V případě, že by novelu Sněmovna neschválila, byl by systém využíván na dobrovolné bázi.