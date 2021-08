Reprodukční číslo je dál pod jedničkou, v úterý přibylo 250 případů

V Česku v úterý přibylo 250 potvrzených případů koronaviru, o 49 méně než před týdnem. Reprodukční číslo udávající počet nakažených od jednoho pozitivně testovaného se čtvrtý den drží pod hodnotou jedna, což je hranice mezi zpomalováním a zrychlováním šíření nákazy. Ke středě kleslo na 0,95 z předchozích 0,97. Incidenční číslo, které udává týdenní počet nově nakažených v přepočtu na 100.000 obyvatel, stagnuje sedm dní v řadě na hodnotě 12. Vyplývá to z údajů na webu ministerstva zdravotnictví. Nejvíce nových případů za posledních sedm dní vykazuje Praha, následuje Jihočeský a Středočeský kraj. Naopak nejméně se epidemie šíří v Olomouckém kraji.

Odborníci očekávají, že s nadcházejícím návratem lidí do zaměstnání a dětí do škol začne epidemie covidu-19 sílit. Podle ředitele Ústavu statistických informací a statistiky (ÚZIS) Ladislava Duška by i při vysoce rizikovém scénáři vývoje mohlo být v nemocnicích kvůli covidu v druhé polovině září kolem 500 lidí, z toho necelá stovka na jednotkách intenzivní péče.