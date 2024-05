Reuters: Ministr zahraničí USA příští týden navštíví Prahu

Americký ministr zahraničí Antony Blinken příští týden navštíví Českou republiku, kde se zúčastní jednání ministrů zahraničí členských zemí NATO. Také bude v Praze se svým českým protějškem Janem Lipavským a dalšími českými činiteli mluvit o podpoře Ukrajiny či o posílení energetické spolupráce, oznámila podle agentury Reuters americká diplomacie.

Neformální setkání ministrů Severoatlantické aliance je v Praze na programu ve čtvrtek a v pátek. Kdy přesně Blinken do Česka přicestuje, nebylo jasné. Blinkenův náměstek James O'Brien podle Reuters sdělil novinářům, že na ministerské radě budou pokračovat přípravy na summit NATO, který se v červenci uskuteční ve Washingtonu. Dodal, že USA neočekávají, že by spojenci na summitu přizvali Ukrajinu do aliance, očekávat ovšem lze nové projevy podpory zemi bránící se třetím rokem ruské agresi.