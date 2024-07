Režisér Jiří Mádl na festivalu v Karlových Varech představil svůj nový film Vlny

Režisér Jiří Mádl dnes na festivalu v Karlových Varech představil v premiéře svůj nový film Vlny. Ještě dlouho po závěrečných titulcích sklízeli tvůrci ovace vstoje. Dobové drama z konce 60. let minulého století inspiroval skutečný příběh skupiny korespondentů mezinárodní redakce Československého rozhlasu a jejich odhodlání přinášet nezávislé zprávy. Snímek uvede 15. srpna do tuzemských kin společnost Bontonfilm.

"Vlnami se režisér Mádl posouvá do absolutní evropské režisérské špičky," prohlásil umělecký ředitel festivalu Karel Och. Hlavní roli svěřil režisér Vojtěchovi Vodochodskému. Klíčovým místem příběhu je Československý rozhlas a jeho zahraniční redakce, která navzdory cenzuře posluchačům nabízela nezaujaté pohledy na dění v cizině a pozvedla tak úroveň zpravodajství a publicistiky té doby. Film vypráví o dvou bratrech, kteří se v Československu v bouřlivé době 60. let musí rozhodnout, co je pro ně v životě důležité.

Autor a režisér filmu pracoval i s osobními vzpomínkami původních členů Redakce mezinárodního života Československého rozhlasu. Většina tehdejších originálních záznamů byla zničena, přesto tvůrci dohledali archivní materiály. Jde o dosud nezveřejněné autentické záběry lidí, kteří v srpnu 1968 natáčeli dění u rozhlasu.