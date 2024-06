Rohlik Group získal čtyři miliardy Kč na rozšíření v dalších evropských zemích

Zhruba čtyři miliardy korun (170 milionů dolarů) získala skupina Rohlik Group, do které patří on-line supermarket Rohlík.cz, na urychlení rozvoje a rozšíření služeb v dalších evropských zemích. Investici získal on-line prodejce potravin mimo jiné od Evropské banky pro obnovu a rozvoj a Evropské investiční banky, která v jednom ze svých programů podporuje nadějné společnosti. Své služby chce firma do roku 2030 zavést nejméně v dalších 15 evropských městech.

"V celé Evropě je obrovská poptávka po on-line prodeji potravin doručovaných rychle a spolehlivě bez kompromisů na kvalitě. Nevidíme to jako krátkodobý fenomén, ale jako dlouhodobou příležitost, na které můžeme postavit vedoucí tržní nabídku," řekl ředitel společnosti Tomáš Čupr. Expanze se má uskutečnit do měst v regionu střední a východní Evropy, ale také do měst v německy mluvících zemích - Německu, Rakousku a Švýcarsku. Rohlik Group v současnosti doručuje více než milion objednávek měsíčně. Firma uvádí, že loni obsloužila přes 800.000 zákazníků.