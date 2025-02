Rozhlas: Vláda by mohla dát na MotoGP v Brně 300 milionů korun

Na konání mistrovství světa silničních motocyklů MotoGP v Brně by vláda mohla v příštích letech vložit 300 milionů korun. Navrhuje to Národní sportovní agentura (NSA), která dotace na sportovní akce rozděluje, uvedl server iROZHLAS.cz a Radiožurnál. Další peníze přidá Brno a Jihomoravský kraj, celková pomoc z veřejných peněz by tak mohla přesáhnout půl miliardy.

Šampionát se na Masarykův okruh vrátí po pěti letech letos v červenci. Obnovu tradiční akce oznámil loni v létě premiér Petr Fiala (ODS). Tehdy mluvil o tom, že stát přidá na konání závodů "vyšší desítky milionů korun". Podle premiéra jsou závody přínosem nejen z ekonomického hlediska, ale jedná se i o akci, která má kulturní rozměr s velkou tradicí.

Akce patřila dlouhá léta k největším sportovním podnikům v Česku. V nejsilnějších letech navštívilo Velkou cenu přes 200.000 lidí. Přesto pravidelně končila ztrátou v desítkách milionů korun, kterou způsobil vysoký zalistovací poplatek. Kvůli nedostatku financí pak brněnský podnik ze šampionátu vypadl.