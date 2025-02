Rožnovské Valašské muzeum v přírodě si připomíná sto let od svého založení

Valašské muzeum v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm na Vsetínsku si letos připomíná sto let od svého založení. Připravuje 63 programů, dosud zdaleka nejvíc, řekl novinářům generální ředitel muzea Jindřich Ondruš. Těžištěm oslav budou červencové Rožnovské slavnosti. Ve skanzenu, který patří k nejnavštěvovanějším turistickým cílům ve Zlínském kraji, budou letos kromě tradičních programů i speciální výroční. Jde například o Lázeňský výlet, Velký redyk a Dožínky. Konat se budou také festivaly, besedy, edukační programy a workshopy. "Návštěvníci se mohou těšit na speciální dny otevřených dveří do muzejního zákulisí, volné vstupy a novou expozici Polčákovy chalupy z Prlova. Odnést domů si budou moci nové propagační materiály, jubilejní aršík se známkou, novou publikaci Valašsko sobě a národu. Příznivce sociálních sítí potěší naše nové on-line vzdělávací seriály," uvedl Ondruš.

Rožnovské slavnosti se budou konat 4. až 6. července. Představí se domácí i zahraniční folklorní soubory. Festival nabídne po sto letech slavnostní reprízu divadelního představení Valašská svatba rožnovská. Uskuteční se také pokus o shromáždění co nejvyššího počtu krojovaných Valachů a zápis do České knihy rekordů. Na speciální scéně z roku 1925 na palouku Dřevěného městečka se představí 144 tanečníků a tanečnic z 18 valašských souborů, kteří společně zatančí 16 typických tanců z Rožnova a okolí. "Po celý rok budou oslavy výročí doprovázeny grafickým motivem radnice, který vytvořil Bohumír Jaroněk a upravila rožnovská grafička Eliška Chovancová. Současně vzniklo nové video Klenot Valašska zachycující muzeum od svítání do soumraku, od jara do zimy.