Rusko posílalo peníze politikům v EU přes Polsko, řekl Žáček

Peníze z Ruska politikům v Evropě proudily do Česka přes Polsko. Německé investigativní skupině Correctiv to řekl předseda českého sněmovního výboru pro bezpečnost Pavel Žáček (ODS). Ten také upřesnil, že to byly stovky tisíc eur až jeden milion eur (až 25 milionů). Aféra, která se týká podezření z úplatků od proruské sítě, nejvíce dolehla na spolkového poslance pravicově populistické Alternativy pro Německo (AfD) Petra Bystroně. Ten tento týden odmítl, že by od Rusů či od nyní zablokované proruské platformy Voice of Europe bral peníze.

Kauzu možného uplácení před týdnem odstartovaly český Deník N a německý týdeník Der Spiegel. Ty ve svých materiálech s odvoláním na podezření české BIS ukázaly na Bystroně, který je českého původu a který v minulosti poskytoval rozhovory Voice of Europe.

Bystroň v dopise vedení AfD napsal, že od pracovníků Voice of Europe a ani od Rusů nikdy žádné peníze a ani kryptoměnu nepřijal.