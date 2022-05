Výborný výsledek summitu. Fiala ocenil embargo na ruskou ropu i výjimku pro Česko

Česko bude mít rok a půl dlouhou výjimku ze zákazu obchodování s produkty z ruské ropy. Po summitu Evropské unii to potvrdil premiér Petr Fiala z ODS. Lídři členských zemí se na něm dohodli na částečném zákazu dovozu ruské ropy. Přesná podoba šestého balíku protiruských sankcí včetně ropného embarga by mohla být známá v nejbližších dnech.

Embargo, na němž se lídři unijních zemí na summitu shodli, se dotkne více než dvou třetin dovozu ropy z Ruska. Jde o zákaz ruské ropy přivážené tankery. Skrze ropovody bude moci ruská ropa do EU proudit dál, ovšem Polsko a Německo ohlásily plán zastavit dodávky prostřednictvím severní větve ropovodu Družba, a proto se mluví dokonce o 90procentním snížení.

Podle českého premiéra jednání ukázala, že EU je schopna dosahovat jednotného postoje proti „ruskému agresorovi“ a udržovat tento postoj. „Bylo to velmi užitečné jednání, podle mého názoru s důležitou debatou, a to, co je na tom to nejpodstatnější, s výborným výsledkem jak pro Evropskou unii, tak pro Českou republiku,“ uvedl Fiala.

Na Evropské radě jsme se shodli, že se chceme jako EU odstřihnout od ruské ropy. Okamžitě od ropy, co proudí po moři, což jsou dvě třetiny našeho dovozu z Ruska. Postupně pak i od dodávek skrze ropovody. — Petr Fiala (@P_Fiala) May 30, 2022

Česko tak bude moct až do roku 2024 nakupovat od sousedních států naftu vyrobenou z ruské ropy. Takto dlouhá výjimka by měla podle premiéra Česku stačit. „To je to, co jsme požadovali. A nám nevadí ani nějaké zastropování toho množství. Tady jde skutečně o to, abychom dokázali mít dostatek nafty pro naše občany, naše firmy. Když to dokážeme dřív, nebudeme trvat na 18 měsících,“ uvedl Fiala.

Osmnáctiměsíční výjimku chce Česko podle premiéra využít k posílení kapacity ropovodu TAL - Transalpinského ropovodu, přes který z italského Terstu proudí ropa i na české území, a rovněž k zajištění dodávek nafty, kterou Česko kvůli nedostatečným vlastním výrobním kapacitám musí dovážet a která nebude pocházet z ruské ropy.

Podle Jiřího Gavora z Asociace nezávislých dodavatelů energií se pro Česko do poloviny roku 2024 v podstatě nic nezmění. „České rafinerie, které jsou v polských rukou, získají čas, aby se připravily na ten budoucí výpadek ruské ropy,“ řekl Českému rozhlasu.

Výraz evropské solidarity

Pondělní závěry summitu se týkaly také finanční pomoci Ukrajině nebo podpory pro země zasažené uprchlickou vlnou, kterou válka spustila.

„Dohodli jsme se na tom, že Evropská komise najde v rozpočtu prostředky pro země nejvíce postižené uprchlickou krizí. My jsme země, která patří k nejpostiženějším, pokud jde o uprchlickou vlnu, a tento výraz evropské solidarity je pro nás důležitý,“ zdůraznil český premiér.