Rybáři odhadují škody uhynulých ryb na Břeclavsku na miliony korun

Na miliony korun odhadují rybáři škody, které v týdnu vznikly uhynutím ryb v Dyji na Břeclavsku v souvislosti s nedostatkem kyslíku. ČTK to dnes řekl předseda Moravského rybářského svazu Zdeněk Blabla. Uhynuly desítky tun ryb, zatím se podle něj podařila odklidit pouze menší část.

Leklé ryby se objevily v týdnu v Bulharech a také v Břeclavi. "Zatím jsme odvezli do kafilerie kolem devíti tun, což je podle mě tak desetina. Úsek nad Bulhary je našeho pobočného spolku, tam jsme se to snažili co nejvíce uklidit," uvedl Blabla. V Břeclavi pomáhají rybářům s odklízením hasiči. Úhyn ryb souvisí s úbytkem kyslíku v souvislosti s přemnožením sinic, uvedl mluvčí Povodí Moravy Petr Chmelař.