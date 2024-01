Sadaři likvidují další stovky hektarů sadů, nových výsadeb nejméně v historii

Čeští ovocnáři kvůli ztrátovému pěstování přes letošní zimu sníží plochu sadů o dalších přibližně 500 až 600 hektarů. Představuje to meziroční snížení ploch zhruba o pět až šest procent asi na 10.600 hektarů. Naopak plochy nových výsadeb se loni propadly pod 100 hektarů na nejnižší úroveň v novodobé historii českého ovocnářství. Na dnešních Ovocnářských dnech v Hradci Králové to ČTK řekl předseda Ovocnářské unie ČR Martin Ludvík.

Nejvíce ze sadů mizí jabloně, které jsou hlavním ovocným druhem. Zatímco ještě v roce 2019 bylo jabloňových sadů přes 6800 hektarů, po letošní zimě by jich mohlo být kolem 5000 hektarů. Likvidace se týká většiny ovocných druhů, které na polích nahrazují rentabilnější plodiny, například obiloviny či řepka. Nejméně se podle Ludvíka budou kácet meruňky, švestky a hrušky.

Sklizeň ovoce v České republice loni meziročně klesla o 26 procent na podprůměrných 121.946 tun. Byla to nejnižší úroda od roku 2017, tedy za posledních šest let. Výrazný meziroční propad o 27 procent byl u jabloní, jejichž úroda 100.604 tun byla nejnižší za posledních 12 let. Velké poklesy byly u meruněk, broskví, švestek a višní. Vyplývá to z bilance sklizně, kterou dnes zveřejnil Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský (ÚKZÚZ).