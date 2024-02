Cena naší pšenice = konec české vesnice! Zemědělci protestovali proti politice Evropské unie

Na protest proti politice EU dnes v Česku vyjelo asi 3000 kusů zemědělské techniky. Vydali se k hranicím se Slovenskem, Polskem a Německem. Ti, kteří to měli k hranicím daleko, protestovali v centrech některých velkých měst.

Do protestu se podle Agrární komory zapojilo několik tisíc zemědělců. Její prezident Jan Doležal označil situaci farmářů za "skutečně zoufalou". Ministr zemědělství Marek Výborný (KDU-ČSL) na síti X uvedl, že má pro dnešní protest pochopení. Také jemu vadí zbytečná byrokracie a některé požadavky EU na zemědělce.

Pro dnešní demonstrace zemědělců mám pochopení. I mně vadí zbytečná byrokracie nebo některé nereálné požadavky, které na naše zemědělce EU klade. Bojuji za to, aby se to změnilo. Dnešní protest beru i jako podporu pro mé jednání na Radě ministrů v Bruselu, kam jedu v pondělí. — Marek Výborný (@MarekVyborny) February 22, 2024

Na Olomoucku vyjelo 500 traktorů a další techniky

Protesty v Kroměříži | Foto: Leona Nevařilová, Český rozhlas

Největší protesty byly v Olomouckém kraji, odkud vyjelo zhruba 500 kusů zemědělské techniky. S 320 stroji následuje Vysočina a Středočeský kraj.

Českým zemědělcům vadí zejména vysoká byrokratická zátěž a množství kontrol, které podle nich vzrostly mezi lety 2022 a 2023 téměř dvojnásobně. Předmětem protestů je také levný dovoz ze zemí mimo EU nebo dopady Green Dealu.

Za úplně nesmyslné označil předseda Asociace soukromého zemědělství Jaroslav Šebek hlídaní produkce plynů u skotu. "Problémem ČR je navíc něco jiného, například orientace na velké podniky, nezastropované dotace nebo nízká úroveň zájmu a podpory rodinným farmám," řekl.

Část českých zemědělců demonstrovala už v pondělí před ministerstvem zemědělství v Praze, protestní jízdou se stovkami traktorů částečně zablokovali pražskou magistrálu a v centru hlavního města na chvíli omezili provoz tramvají. Od tohoto protestu se však hlavní zemědělské organizace distancovaly.

Přípravy na protest na hraničním přechodu Hodonín/Holíč | Foto: Štěpánka Kadlečková, Český rozhlas

V Německu zkontrolují vše najednou. V Česku chodí kontroly na každou věc zvlášť

K dnešnímu protestu se připojili i zemědělci dalších států jižní a východní Evropy a také němečtí farmáři. Problémy mají z velké části společné.

Na Chebsku se do demonstrace zapojili zemědělci z české a německé strany hranic | Foto: Zdeněk Trnka, Český rozhlas

"Klesají národní dotace, rostou náklady, stěžují se podmínky pro hospodaření na půdě. Pro rok 2024 a rok 2025 nevidím žádnou komoditu, která by nesla nějakou rentabilitu. Sedláci měli vždycky dvě tři základní výroby, mléko, maso, řepku a podobně. Dnes už není nic, na čem by se dala vydělat nějaká koruna," popsal situaci a důvody protestu Jiří Vacek z Farmy Poustka. Podle něj přitom za špatnou situaci českých zemědělců nemůže jen Evropská unie, ale i česká vláda, která evropská nařízení do českých předpisů zavádí.

Na zhoršování podmínek pro zemědělce v Evropské unii se shoduje i s kolegou Hubertem Rustlerem, německým farmářem, který hospodaří jak v Německu, tak i v Česku. Díky tomu má možnost srovnávat. "Máme společné problémy, zvyšují se náklady, dováží se sem levné produkty ze třetích zemí. Ale třeba kontroly v Česku jsou jiné. Zatímco v Německu přijde kontrola a zkontroluje všechno, v Česku přijde několik kontrol na každou věc zvlášť," popisuje Rustler, který na české půdě podniká 30 let.

Krávy se vypnout nedají!

Protesty v Kroměříži | Foto: Leona Nevařilová, Český rozhlas

Důvody protestů byly i na transparentech. Například "Krávy nevypnu ON/OFF" nebo "Cena naší pšenice = konec české vesnice", který upozorňuje na nízké výkupní ceny ve srovnání s inflací a vysokými náklady.

Zemědělcům se nelíbí ani levné dovozy obilovin z Ukrajiny. Šéf agrární komory Jan Doležal upozornil, že na Ukrajině neplatí žádná omezení jako mají zemědělci v Evropské unii.

Jaroslav Kurtinec z Holan u České Lípy uvedl, že spousta zemědělců nyní řeší, zda na jaře zaseje či ne. "Protože když nechám doma lidi a nebudu používat techniku, tak jsem na tom o 20 procent líp. Teď prodávám 20 procent pod náklady, což je tvrdá realita," řekl. I podle něj by stát měl více podporovat české zemědělce.