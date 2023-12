Dohoda těsně před protestem lékařů. Ti čekají, až ji budou mít v písemné podobě

"Já bych chtěl vyzvat lékaře, aby v následujících víkendových dnech tu péči o pacienty zajistili."

Premiér Petr Fiala na tiskové konferenci k energetické bezpečnosti | Foto: Vláda České republiky

Premiér Petr Fiala (ODS) lékařům nabídl pro příští rok 9,8 miliardy korun z veřejného zdravotního pojištění na nárůst odměňování lékařů i nelékařů v nemocnicích. Navýšení odměn se bude týkat všech nemocnic - tedy státních, krajských, městských i soukromých. Podle Fialy teď bude ministerstvo s lékaři a pojišťovnami řešit, jak konkrétně peníze do nemocnic přijdou.

"V příštích dnech bude probíhat intenzivní jednání, abychom našli ten správný technický mechanismus, jakým ty peníze dostat skutečně do platů a mezd, a v jaké struktuře budou rozděleny."

Premiér mohl nabídnout víc, řeká ministr Válek

Nabídky ministra zdravotnictví Vlastimila Válka (TOP 09) předtím lékaři odmítali. Podle ministra jim mohl premiér nabídnout více peněz než on.

"Já jsme měl nějaké limity, kam jsem mohl zajít. Pan premiér mohl jít nad tuto nabídku o další 1,3 miliardy."

Vlastimil Válek | Foto: Úřad vlády ČR

Definitivní odvolání protestu podle viceprezidenta České lékařské komory (ČLK) Jana Přády bude následovat až po podepsání písemné dohody počátkem příštího týdne. Peníze jsou podle něj jen jedna část problému. Podle jeho slov je třeba, aby lékaři nebyli nuceni - ať už ekonomicky nebo provozně - zůstávat v nemocnicích nelidské přesčasové hodiny. Řešit se to bude zřejmě měsíce až roky. Nemocnice již kvůli vypovězeným přesčasům odkládaly plánované zákroky.



K uklidnění situace přispělo i rozhodnutí poslanců - vrátit přesčasy na maximálně 416 hodin ročně. Směna bude podle předlohy trvat nejvýše 12 hodin, na ni naváže případně přesčasová práce. Novela upravuje také odpočinek. Pokud by zdravotník pracoval 24 hodin, musel by pak mít nejméně 22 hodin volna. Dohoda o takových službách bude muset být písemná a nejvýše na rok.

Poslankyně SPD: Praxe může být jiná

Poslankyně SPD Karla Maříková však tvrdí, že novela nevyřeší všechno.

Karla Maříková | Foto: Naďa Krásná, Český rozhlas

"Jsou tam uklidňující věty, že zaměstnanec ve zdravotnictví, který nesouhlasí s výkonem práce, nesmí být ke sjednání dohody nucen, ani být vystaven jakékoliv újmě. Ovšem praxe může být naprosto jiná. Hlavní problémy jsou totiž dva. Za prvé: lékaři jsou nuceni svými zaměstnavateli do přesčasů, jako žádná jiná profese nezná. Za druhé: řada z nich se do přesčasů na úkor svého zdraví zapojuje z finančních důvodů."

Většina nemocnic dohodu uvítala. Zatím ale zjišťují, jestli se budou moci vrátit k běžnému provozu. To je případ třeba Vojenské nemocnice v Brně - říká její ředitel Martin Stračár

"Pokud se ten protest nějakým způsobem odvolá, tak jsme schopni velmi rychle přejít na standardní režim v nemocnici. To znamená běžný denní režim plus pohotovostní služby."

Výpovědi z přesčasů zatím lékaři nestahují a čekají na písemné vyhotovení dohody.