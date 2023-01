Sazby hypoték v prosinci stouply k šesti procentům, patří k nejvyšším za dvacet let

V prosinci vzrostla úroková sazba u nově poskytnutých hypoték na 5,98 procenta. To je o dvě setiny procentního bodu víc, než na jaké úrovni byla v listopadu. Vyplývá to ze statistik Hypomonitor České bankovní asociace. Průměrná sazba tak patří k nejvyšším za dvacet let. Banky a stavební spořitelny loni poskytly hypoteční úvěry za 197 miliard korun. Ve srovnání s rokem 2021 to je o 64 procent méně. Podle hlavního ekonoma České bankovní asociace Jakuba Seidlera se situace v nejbližší době nijak nezlepší.