Schillerová si neumí přestavit, že by ANO po volbách vytvořilo vládu s SPD

Šéfka poslanců ANO Alena Schillerová si neumí přestavit, že by hnutí po příštích sněmovních volbách vytvořilo vládu s SPD. Názor podle ní "začíná probublávat" i v celém poslaneckém klubu. Schillerová to dnes řekla v pořadu České televize Otázky Václava Moravce (OVM). Podle průzkumu agentury Kantar by teď volby do Sněmovny vyhrálo ANO s 35,5 procenta hlasů, SPD by získalo osm procent. Koaliční Spolu by mělo 21,5 procenta, Piráti 11 procent a Starostové 6,5 procenta. Proti koalici s SPD se Schillerová vyslovila i v rozhovoru pro Blesk.

"Neumím si představit, že by hnutí ANO, které je jasně prozápadní stranou, bylo v koalici s někým, kdo chce referendum o vystoupení z EU, kdo zpochybňuje naše závazky. Já bych s Tomiem Okamurou (lídr SPD) ve vládě neseděla. Já si myslím, že tento názor začíná probublávat celým naším klubem," uvedla Schillerová. Dodala, že se Okamura do ANO "opakovaně strefuje". Připomněla, že ho kritizoval naposledy v sobotu na celostátní konferenci svého hnutí SPD. Schillerová zopakovala, že za rok a půl chce ANO vládnout. "Kdo bude premiérem za ANO, neřešíme," řekla šéfka poslaneckého klubu.