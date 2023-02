Šéf BIS Koudelka: Čína je hrozbou pro Evropu i jako největší producent léků

Čína je hrozbou pro bezpečnost a stabilitu v Evropě i jako největší producent léků. Prohlásil to ředitel Bezpečnostní informační služby (BIS) Michal Koudelka na dnešní konferenci ve Sněmovně o vztazích s Čínou v uplynulém desetiletí. Čínské aktivity představují pro Česko riziko, proto je třeba jim efektivně čelit a nepodceňovat varování zpravodajských služeb, uvedl. Bezpečnostní rizika pocházející z Číny jsou podle něj záludnější než ta z Ruska. S Pekingem je třeba komunikovat, ale nelze si nechat vnutit pravidla takové komunikace, což se v minulosti mnohdy dělo, míní šéf civilní kontrarozvědky.

Koudelka řekl, že Čína představuje hrozbu pro evropskou bezpečnost i stabilitu nejen masivním šířením dezinformací, ale i jako největší producent léků. "Ani si neumíme představit, co by se dělo, kdyby Čína v důsledku nějaké mezinárodní krize či konfliktu zastavila výrobu léků pro Evropu," uvedl Koudelka. Jedním z hlavních důvodů nynější komplikované dostupnosti léků je podle něho přesun výroby léků nebo jejich komponentů do Číny. Kvůli nárůstu onemocnění covidu-19 v Číně narostla tamní spotřeba a snížila se výroba, uvedl.