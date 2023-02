Šéfové parlamentů zemí V4 se shodli na podpoře Ukrajiny v konfliktu s Ruskem

Šéfové parlamentů zemí visegrádské čtyřky, do které patří Česko, Maďarsko, Polsko a Slovensko, se shodli na podpoře pokračování vojenské i humanitární pomoci Ukrajině, řekl novinářům šéf českého Senátu Miloš Vystrčil. Podle předsedkyně Sněmovny Markéty Pekarové Adamové, která se jednání v Bratislavě rovněž zúčastnila, brání Ukrajinci nejen svou suverenitu, ale starají se také to, aby se konflikt s Ruskem nepřelil přes jejich hranice. "Jsem velmi rád, že jsme se jednomyslně shodli na tom, že je třeba, abychom Ukrajině pomáhali humanitárně, vojensky a abychom jednoznačně zdůrazňovali, že právo Ukrajiny na svrchovanost samostatnost, svobodu a demokracii nemůže být upíráno," uvedl Vystrčil. Pekarová Adamová se vyslovila pro to, aby nadále pokračovala jednotná podpora zemi, která se už téměř rok brání ruské ozbrojené agresi. "Jsem ráda, že jsme se shodli na tom, že Rusko páchá na Ukrajině barbarskou válku," řekla.