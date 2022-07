Senát podpořil další spolupráci Česka a Tchaj-wanu

Senát ve středu podpořil další spolupráci Česka a Tchaj-wanu. Obě země označil za "subjekty mezinárodního práva". Zopakoval také, že ČR má politiku jedné Číny. Usnesení při příležitosti návštěvy předsedy tchajwanského parlamentu Jou Si-kchuna v České republice podpořilo 54 z 58 senátorů a senátorek. Jou Si-kchun varoval v Senátu před autoritářskými režimy. Hovoříme stejným jazykem, a to demokracií, řekl mimo jiné na plénu Senátu. Jou Si-kchun také poděkoval českým senátorům za podporu a připomněl, že šéf Senátu Miloš Vystrčil (ODS) před dvěma roky na Tchajwan vyrazil a nenechal se zastrašit čínskými komunisty. Delegace Tchajwanu přijela do Česka v pondělí na třídenní návštěvu právě na pozvání Vstrčila. Podle něj je návštěva tchajwanské delegace historickým momentem. „Dnes to není zdaleka jen Česká republika, která si uvědomuje, že budoucnost svobody a demokracie je v tom, že se navzájem svobodné a demokratické země budou podporovat,“ řekl. Předsedkyně Sněmovny Markéta Pekarová Adamová (TOP 09) dostala od Jou Si-kchuna pozvání na Tchaj-wan. Novinářům řekla, že si pozvání váží a vyslyší ho. Cestu by chtěla absolvovat příští rok nejlépe i s podnikatelskou delegací tak, aby se prohloubily vztahy obou zemí. Podle Jou Si-kchuna mají obě strany zájem o přímou leteckou linku i ekonomickou spolupráci.

Příjezd delegace do Česka zkritizovala čínská ambasáda. Podle ní návštěva podkopává politický základ česko-čínských vztahů a pošlapává základní normy mezinárodních vztahů. Ve vyjádření to uvedl mluvčí ambasády. Čínští komunisté samostatnost Tchajwanu neuznávají a považují ho za svou provincii. Adamová uvedla, že ji vyjádření vůbec nepřekvapilo. "Myslím si, že tato reakce by měla naše rozhodování ovlivňovat na nula procent. Není důvod, abychom ho brali na zřetel," uvedla.