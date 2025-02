Senát schválil rituální porážky zvířat pro obchod s jejich masem

Senát i přes obavy odpůrců schválil uzákonění rituální porážky hospodářských zvířat pro účely obchodování s jejich masem. Novelu veterinárního zákona, která je umožní, nyní dostane k podpisu prezident. Dva senátní výbory přitom doporučily předlohu vrátit Sněmovně s návrhem na vypuštění rituálních halal nebo košer porážek. Pro schválení novely hlasovalo 35 senátorů, což bylo přesně nejnižší potřebné množství. Halal a košer porážky dosud upravuje zákon proti týrání zvířat. Umožňuje je však pouze pro potřeby církví a náboženských společností.

Nové podmínky pro rituální porážky prosadila do novely ve Sněmovně čtveřice poslanců v čele s lidovcem Karlem Smetanou. Cílem jejich povolení pro komerční účely je, aby se zvířata k porážce podle náboženských pravidel nemusela vyvážet živá do zahraničí, především do Turecka. Místo nich by se vyvážely až produkty. Odpůrci z řad senátorů vyjadřovali obavy hlavně z toho, že zvířata budou při takové porážce trpět. Zastánci rituálních porážek naopak argumentovali tím, že zvířata budou trpět při transportu. Zákon stanoví, že porážené zvíře bude muset být omráčené elektrickým proudem. Novela také ukládá provozovatelům jatek od příštího roku zavést na vykládce a v prostorách pro přesuny zvířat povinně kamerové systémy, aby bylo možné sledovat, jak jejich zaměstnanci zacházejí se zvířaty.