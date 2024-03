Senát schválil rozšíření ochrany památek půjčených z ciziny před možnou exekucí

Senát schválil navrhované rozšíření ochrany kulturních památek dočasně zapůjčených do Česka z ciziny, například na výstavy, proti případné exekuci. Úprava podle předkladatelů poslanecké novely památkového zákona umožní konání výstavy z pokladů čínských císařů ze sbírek tchajwanského Národního palácového muzea a do budoucna i dalších výstavních akcí. Předloha teď zamíří na Hrad k podpisu prezidenta. Ochrana proti zabavení se podle současného znění zákona vztahuje jen na ty zapůjčené kulturní statky, které jsou ve vlastnictví cizích států. Novela toto majetkové omezení ruší. "To umožní spolupráci při přípravě výstavních projektů s nejvýznamnějšími světovými kulturními institucemi, které jsou, zejména v anglosaském prostředí, typicky nadačního typu, a tedy jejich majetek nemohl být podle dosavadní právní úpravy takzvaně imunizován," napsali autoři v čele s Markem Bendou (ODS) ve zdůvodnění. Předloha výslovně stanoví, že tyto památky musejí být v Česku za účelem vystavování, restaurování nebo vědeckého zkoumání.