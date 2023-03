Senátní ústavně-právní i sociální výbor nepodpořily nižší valorizaci důchodů

Senátní sociální výbor nepodpořil nižší valorizaci penzí. Horní komora bude o návrhu jednat ve středu. Nižší červnový růst důchodů už odmítl také ústavně-právní výbor senátu. V obou výborech proti návrhu hlasovali i senátoři z vládních stran. Omezení valorizace prosazuje vláda Petra Fiala z ODS, zpomalení růstu penzí zdůvodňuje snahou o úspory. Novela počítá s tím, že průměrný měsíční důchod vzroste o 760 korun místo předpokládaných 1770 korun. Úpravou červnové valorizace stát letos vydá na penze podle důvodové zprávy 15 miliard korun navíc. Pokud by platila běžná pravidla, výdaje státního rozpočtu by vzrostly o 34,4 miliardy korun. Návrh ostře kritizují sněmovní opoziční hnutí ANO a SPD. Kdyby vládní důchodovou novelu neschválil ani Senát jako celek při středeční schůzi, její včasné přijetí do 22. března by to vážně ohrozilo.

Sociální výbor senátu naopak jasně podpořil zpřísnění pravidel pro vyplácení dávek ukrajinským uprchlíkům. Novelu nazvanou Lex Ukrajina odsouhlasil i ústavně-právní výbor.