Seriál Blade Runner 2099, který naváže na dva slavné filmy, se bude natáčet v Česku

Chystaný americký seriál Blade Runner 2099, který naváže na dva slavné filmy Blade Runner a Blade Runner 2049, se bude natáčet v České republice. Půjde o jeden z nejnáročnějších projektů produkovaný v Česku a bude zahrnovat rozsáhlé stavby ve většině ateliérů studia Barrandov. Uvedla to vedoucí Czech Film Commission, oddělení Státního fondu kinematografie, Pavlína Žipková. Podle generálního ředitele Barrandov Studia Petra Tichého by mohli celkově tvůrci nechat v České republice až miliardu korun. První řada seriálu by se měla v barrandovských ateliérech točit do listopadu. Seriál v produkci Amazonu Blade Runner 2099 se bude odehrávat o 50 let později než děj filmu Blade Runner 2049, který režíroval Denis Villeneuve a do hlavní role obsadil Ryana Goslinga. Film i seriál navazují na slavné sci-fi z roku 1982 režiséra Ridleyho Scotta s Harrisonem Fordem v hlavní roli policisty speciální jednotky Blade Runner bojujícího proti humanoidním robotům v Los Angeles v roce 2019. "Česká republika byla vybrána pro realizaci jedné z dosud nejprestižnějších hollywoodských zakázek, seriálu Blade Runner 2099. Natáčení pokračování kultovních filmů Blade Runner a Blade Runner 2049 zajišťuje pro Alcon Entertainment a Amazon Studios česká společnost Film United," uvedla Žipková.

Barrandov Studio je jedním z největších a nejstarších filmových studií v Evropě. Od založení ateliérů v roce 1931 bratry Havlovými se zde natočilo přes 5000 českých i zahraničních filmů. Ateliéry a související služby využívají tradičně čeští filmaři i zahraniční tvůrci – nejčastěji z USA, Velké Británie, Francie nebo Německa. Jako výrobní základnu si Barrandov Studio oblíbila v posledních deseti letech také filmová a televizní reklama.