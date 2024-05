Severní energetická pozastavuje na Mostecku těžbu uhlí, propustí zhruba 500 zaměstnanců

Severní energetická přerušuje těžbu hnědého uhlí v lomu ČSA na Mostecku. Propustí zhruba 500 zaměstnanců. Informovala o tom mluvčí skupny Sev.en /sevn/ Česká energie Eva Maříková. Podle ní o ukončení provozu společnost rozhodne v následujících měsících. S uzavřením lomu ČSA těžaři počítali mezi lety 2024 a 2026. Jeho dolování se postupně tlumí už devátým rokem. Pokud by bylo v budoucnu uhlí potřeba - například pro výrobu eletřiny nebo tepla -, je společnost připravená provoz ještě částečně obnovit, přičemž by využila zaměstnance z druhého aktivního lomu ze skupiny.