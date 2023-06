Síkela: ČR ve srovnání s Evropou zaostala v rozvoji větrných elektráren

Česko podle ministra průmyslu a obchodu Jozefa Síkely (STAN) zaostalo v rozvoji větrných elektráren. Výrazné je to ve srovnání s Evropou. Větrná energie v ČR tvoří zhruba jedno procento spotřeby elektřiny v zemi, přičemž evropský průměr je 17 procent, řekl dnes Síkela novinářům na dnu otevřených dveří ve větrné elektrárně Vrbice na Karlovarsku. Dnešní akci uspořádala Komora obnovitelných zdrojů energie (OZE). Podíl větrné energie by chtěl Síkela do roku 2030 ztrojnásobit.

Malé množství větrných elektráren v ČR má podle ministra mnoho důvodů. "Jsou to předsudky, některým lidem se to nelíbí, bojí se hluku a dalšího. Ale ty zkušenosti z jiných zemí ukazují, že větrná energie, která je čistá a velmi šetrná k životnímu prostředí, má velký potenciál," uvedl. Výroba dílů pro větrníky podle něj může být přínosná pro rozvoj domácí ekonomiky. V ČR je dnes přibližně 200 větrníků, dohromady 340 MW instalovaného výkonu, rozestavěné jsou jich jednotky. Rakousko má výkon 3500 MW.