Situace na českých řekách se po sobotních silných deštích uklidňuje

Situace na českých řekách se po včerejších silných deštích uklidňuje. Českému rozhlasu to řekl mluvčí generálního ředitelství hasičů Martin Kavka. Třetí stupeň povodňové aktivity aktuálně platí na Radbuze ve Staňkove na Domažlicku. Podle Povodí Vltavy by tam ale hladina měla brzy kulminovat. Radbuza v obci žádné potíže nezpůsobuje. Od půlnoci měli hasiči v Plzeňském kraji asi deset zásahů. Většinou šlo o odstraňování popadaných stromů. Varování před nárůstem hladin platí ve skoro celém Plzeňském kraji a také v části jižních Čech do 18 hodin.