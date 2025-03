Škoda Auto: Propouštění nechystáme, neobsadíme část míst po odchodech do důchodu

Škoda Auto žádné propouštění v příštích letech nechystá. Do roku 2028 pouze přestane znovu obsazovat některá místa nesouvisející přímo s výrobou, která se uvolní přirozenými odchody zaměstnanců do důchodu. ČTK to řekl vedoucí komunikace společnosti Tomáš Kotera. Reagoval tak na informace v některých médiích, že se automobilka chystá propustit až 15 procent z celkem 37.000 tuzemských zaměstnanců.

Zprávy v médiích byly založeny na projevu předsedy představenstva Škody Klause Zellmera. Ten minulý týden na konferenci v Německu zmínil program Next Level Efficiency+ včetně již dříve ohlášených opatření. "Ve čtvrtek 13. března zveřejníme naše finanční výsledky za rok 2024 i výhled do blízké budoucnosti. Podívat by se na ně měl každý, kdo by měl pochybnosti o stabilitě a úspěšnosti našeho obchodního modelu," uvedl Zellmer.