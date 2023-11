Slavia porazila AS Řím, Plzeň si zajistila postup ze skupiny, Sparta nestačila na Rangers

Fotbalisté Slavie v Evropské lize porazili AS Řím 2:0 a zajistili si účast v jarní fázi pohárů. Pražané oplatili sedmému týmu italské ligy prohru 0:2 z úvodního duelu před 14 dny a díky lepšímu skóre se dostali do čela tabulky. Slávisté získali jistotu, že skončí ve skupině nejhůře na třetím místě, které znamená na jaře účast v nižší Evropské konferenční lize. Český vicemistr je zároveň už jen krok od postupu do vyřazovací fáze Evropské ligy. „Bylo to zasloužené vítězství po výborném týmovém výkonu," řekl na tiskové konferenci trenér Jindřich Trpišovský. "Jsme rádi, že máme před sebou další jaro v Evropě, přivezeme další soupeře. Ale skupina ještě nekončí," doplnil. „Chceme dojít v pohárech co nejdál, abychom si dokázali, že na to máme. Je to hlavně o hlavě,“ dodal kapitán fotbalové Slavie Jan Bořil po vítězství nad AS Řím.

Postup ze skupiny Evropské konferenční ligy si zajistili také plzeňští fotbalisté, když ve čtvrtém utkání doma porazili Dinamo Záhřeb 1:0. Díky čtyřem vítězstvím ve skupině C si dvě kola před koncem zajistili postup do jarního osmifinále z prvního místa. Plzeňští jako první český tým postoupili ze skupiny pohárů už po čtvrtém kole a s plným počtem bodů. Vyřazovací fázi pohárů si zahrají po pěti letech. "Je to určitě emociální a speciální chvíle. Jak jsem se dozvěděl, udělali jsme nějaký rekord. Určitě nás postup velmi těší. Bylo to po velice těžkém zápase s kvalitním soupeřem. Museli jsme utkání vydřít, vybojovat," řekl trenér Miroslav Koubek na tiskové konferenci

Jako jediný z pohárových zástupců nebodovala pražská Sparta. Ve 4. kole skupiny Evropské ligy prohráli obhájci českého titulu na hřišti Glasgow Rangers 1:2 a boj o postup do další fáze soutěže si zkomplikovali. Úvodní duel v Praze skončil před dvěma týdny bez branek. Pražané ztrácejí z třetího místa na soupeře ze Skotska tři body a pět na vedoucí Betis Sevilla. Právě španělský tým hostí Sparta na konci listopadu. Skupinovou fázi zakončí 14. prosince na Kypru.