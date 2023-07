Slavnostního zahájení festivalu Jiráskův Hronov se zúčastnily stovky lidí

Slavnostního zahájení 93. ročníku Mezinárodního festivalu amatérského divadla Jiráskův Hronov se dnes odpoledne v centru Hronova na Náchodsku zúčastnily stovky lidí. ČTK to řekl programový ředitel festivalu Jan Julínek. Festival v šestitisícovém městě potrvá do 5. srpna. Nabídne desítky představení různých žánrů. Součástí je i doprovodný program včetně seminářů, koncertů či výstav a diskusních panelů. Pořadatelé očekávají, že by na akci včetně doprovodného programu mohlo zavítat přes 40.000 lidí. "Festival Jiráskův Hronov se po doznívajících covidových letech představí v plné kráse. Vše nasvědčuje tomu, že jsme se vrátili do normálu," uvedl Julínek. Hlavní program bude v Jiráskově divadle, Sále Josefa Čapka a v sokolovně, doprovodný program v parku Aloise Jiráska, ale i na náměstí Čs. armády a na dalších místech ve městě.